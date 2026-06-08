В Челябинске – культурной столице 2027 года прошли сразу два юбилейных фестиваля: 50-летняя «Ильменка» и 5-летний семейный «Единорожок»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился с приветственным словом к участникам 50-го Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни.

«Ильменскому фестивалю – 50 лет. Это полвека теплых встреч и душевных песен под гитару. За эти годы фестиваль стал культурным брендом Челябинской области. И, конечно, на протяжении многих лет его поддерживает Олег Григорьевич Митяев. В следующем году наш регион станет Культурной столицей Российской Федерации. В прошлом году мы боролись за этот титул. Нам помогали деятели культуры, которые верят в нас. И, безусловно, одним из самых активных был Олег Григорьевич – человек, который всегда поддерживает наш регион», – отметил Алексей Текслер.

Губернатор выразил благодарность народному артисту за значимый вклад в развитие культурного пространства региона и вручил ему табличку амбассадора проекта «Челябинск – культурная столица 2027».

Артист поблагодарил главу региона за высокую оценку и оказанное доверие.

«И амбассадором культурной столицы стал! Спасибо вам большое, дорогие друзья, за доверие», — сказал Олег Митяев.

В программе фестиваля были сольные концерты, гала-концерты, конкурсы авторской песни, мастер-классы, поэтические мероприятия и выступления лауреатов. На сценах фестиваля выступили народный артист России Олег Митяев, Тимур Шаов, Галина Хомчик, Наталья Дудкина, Лариса Брохман, Борис Кинер и Михаил Цитриняк и другие известные исполнители и представители бардовского движения. В рамках фестиваля прошли очные конкурсы – детский конкурс «Наша смена» и взрослый конкурс авторской песни.

«Ильменка» остается максимально открытым и доступным для широкой аудитории: вход на все мероприятия свободный. Для зрителей по всей стране организованы онлайн-трансляции ключевых гала-концертов в социальных сетях.

Юбилейный фестиваль организован Министерством культуры Челябинской области и Фондом Олега Митяева в рамках проекта «Марафон авторской песни 2026–2027: голос России» с поддержкой гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин перед открытием фестиваля особо отмечал доступность этого культурного мероприятия, которое во второй раз проходило в новом формате — как городской фестиваль, без выезда на природу и палаточного лагеря.

«Решение продиктовано прежде всего соображениями безопасности, — пояснил министр. — Собрать несколько десятков тысяч зрителей — большая ответственность: обеспечить антидроновую защиту и другие меры предосторожности на открытой местности крайне сложно. Поэтому фестиваль переехал в город».

При этом Алексей Бетехтин не исключил возвращения фестиваля на привычную площадку в будущем.

«Думаю, рано или поздно фестиваль вернется на поляну — все‑таки многие любят петь у костра, рядом с палатками. Но и городской формат, похоже, останется: прошлый опыт показал, что зрителям он очень понравился. Возможно, Ильменка‑город со временем выделится в самостоятельный фольклорно‑этнографический проект», - добавил министр.

В минувшие выходные в столице Южного Урала прошло еще одно культурное событие - детский семейный фестиваль мороженого «Единорожок».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной открыли детский фестиваль мороженого «Единорожок» и посетили спортивную площадку «АнгелБаскет» ­– благотворительного турнира по баскетболу 3х3 в рамках баскетбольного фестиваля.

«Единорожок» – это семейный детский фестиваль мороженого. Очень здорово, что сегодня в парке Гагарина собралось так много семей. Этот год объявлен Годом единства народов России, и мы, жители Челябинской области, – одна большая семья. Я счастлив, что сегодня здесь будет много мороженого, ярких мероприятий и детских улыбок», – отметил Алексей Текслер.

Фестиваль «Единорожок» организует Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020. В 2026 году проект проходит в пятый раз. Помимо юбилейного праздника в Челябинске, в этом году фестиваль уже в пятый раз состоялся в Сатке и во второй раз – в Магнитогорске. За пять лет мероприятия посетили 230 тысяч человек, которые сумели съесть 115 тысяч порций мороженого.

«Друзья, спасибо вам, что пришли! Именно вы делаете этот праздник по-настоящему особенным, – обратилась к участникам фестиваля Ирина Текслер. – Спасибо организаторам, волонтерам и партнерам, которые помогают создавать эту замечательную атмосферу. В фестивале «Единорожок» участвуют именно производители из Челябинской области, это очень важно для нас».

Формат фестиваля остается неизменной – каждый ребенок, приняв участие в четырех активностях, может получить бесплатное мороженое. Всего организаторы заготовили для участника 35 тысяч порций.

Также в программе выступления детских творческих коллективов, пенные вечеринки, анимационные программы, интерактивные фотозоны, аквагрим и шоу мыльных пузырей. Одной из ключевых площадок фестиваля стал спортивный праздник «Леброша BOOM», в его рамках прошел шестой благотворительный турнир по баскетболу 3х3 «АнгелБаскет».