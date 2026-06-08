Игорь Седов рассказал о мероприятиях, прошедших в Астрахани в рамках Дню русского языка

Председатель городской Думы Астрахани, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Игорь Седов на своих страницах в соцсетях напомнил депутатам – членам депутатского объединения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о мероприятиях, приуроченных ко Дню русского языка.

6 июня 2011 года Президент РФ подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в целях сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ.

В Астрахани в рамках празднования Дня русского языка прошли публичные чтения патриотических произведений А.С. Пушкина у посвященных писателю памятников, пушкинские литературные гостиные на площадках Партии. Также проведены совместные мероприятия с обществом «Знание».

"Русский язык — это не просто средство общения, это одна из наших культурных ценностей, которая отражает нашу историю, культуру и традиции. Одним из приоритетов Партии является создание равных условий для изучения русского языка и приобщения граждан к русской культуре на всей территории страны", - подчеркнул Игорь Седов.