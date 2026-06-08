Игорь Седов поздравил с профессиональным праздником социальных работников города Астрахани

Председатель Думы города Астрахани Игорь Седов поздравил всех сотрудников и ветеранов социальной службы с профессиональным праздником - Днем социального работника, который отмечается в стране 8 июня.

"От имени депутатов Городской Думы и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! Сотрудники социальной сферы — это люди с большим сердцем и чуткой душой. Они отличаются высоким профессионализмом, искренним состраданием и вниманием к тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - говорится в поздравлении.

Игорь Седов отмечает, что сегодня социальная работа особенно нужна и важна.

"Это не просто профессия, а настоящее призвание, требующее полной самоотдачи и особого душевного настроя. Особая признательность — ветеранам службы, для которых помощь людям стала делом всей жизни. Они служат примером для молодых специалистов. В ваш профессиональный праздник примите искреннюю благодарность за милосердие, доброту и жизнелюбие, за ваш самоотверженный труд. Желаю, чтобы в ваших семьях всегда были мир и достаток. Крепкого здоровья и счастья!", - говорится в поздравлении.