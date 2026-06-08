Спрос туристов на поездки в Крым сократился на треть на фоне дефицита бензина

С 24 мая по 6 июня 2026 года число бронирований в гостиницах Крыма сократилось на 31%, сообщает "Коммерсант".

При этом в Севастополе, по данным издания, турпоток уменьшился на 40% за то же время. Также на полуострове вдвое выросло число отмен отдыха. Причиной таких изменений стал начавшийся в регионе топливный кризис: туристы массово планировали ехать в Крым на своих машинах или автобусах из-за ограничений в работе местного аэропорта.

Таким образом, Крым выпал из числа десяти самых популярных туристических направлений России. Отмечается, что большая часть отдыхающих в этом сезоне может переориентироваться на Анапу.

В конце мая в Крыму и Севастополе ввели лимиты на покупку бензина "в одни руки". На фоне проблем с логистикой на полуострове топливо выдают по талонам не более 20 литров на машину, а наливать его в канистры запрещено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что власти решают проблему дефицита бензина в Крыму и Севастополе.