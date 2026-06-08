08 Июня 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Китай начал специальную морскую операцию около Тайваня

Китай начал морскую операцию недалеко от Тайваня. В ней участвуют Морское бюро Фуцзянь, Морское бюро Гуандун, а также Центр и Спасательное бюро Восточно-Китайского моря.
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Заявлены такие цели: подтвердить юрисдикцию морских ведомств КНР, нарастить потенциал патрулирования и управления движением в регионе, а также обеспечить безопасность судоходства и защиту национальных интересов страны.

Как отмечает агентство Синьхуа, действия Китая стали реакцией на одностороннее заявление Японии и Филиппин о намерении начать "переговоры о делимитации моря" к востоку от Тайваня. Пекин считает это возмутительным вмешательством в свой суверенитет, так как делимитация территориального моря подразумевает юридическое установление морских границ между соседними государствами посредством международных договоров. А Тайвань является частю Китая и никаких международных договоров заключать не может.

Разведка США ранее "вычислила", что Китай может начать силовую операцию по возвращению Тайваня в 2027 году. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что этого не произойдет, если Тайвань не будет предпринимать резких шагов. Сам он хочет, чтобы все оставалось как есть.

Сейчас Тайвань официально называется Китайская Республика, но на острове не отказываются от планов исключить из названия связь с Китаем. В Пекине к этому относятся как к недопустимому и враждебному акту.

Теги: тайвань, китай


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