Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов завершил карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов завершил карьеру.

В минувшие выходные спортсмен провёл свой последний заплыв в карьере во время торжественной церемонии открытия чемпионата России в Казани. 29-летний пловец попрощался с болельщиками, выслушав продолжительные овации зрителей.

"Спасибо за преданность спорту, характер чемпиона и эмоции, которые ты дарил миллионам болельщиков", — написала пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), сопроводив сообщение видео со спортсменом.

В последние годы Рылов неоднократно критиковал условия международных стартов, где запрещено использование российской символики.

У Рылова две золотые медали Олимпийских игр Токио-2020: 100 и 200 метров на спине. Он также является двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом мира на короткой воде.