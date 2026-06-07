Приказ Трампа о переброске пяти тысяч солдат в Польшу вызвал непонимание у американских военных

Приказ президента США Дональда Трампа о переброске пяти тысяч солдат в Польшу вызвал непонимание у американских военных, сообщают РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

"Вооруженные силы США ждут ясности от Пентагона после переговоров президента Дональда Трампа по численности войск в Европе", — говорится в материале.

Неопределенность в этом вопросе не только вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, но и может подорвать дух американской армии.

Ранее в мае Трамп сообщил о намерении вывести из Германии пять тысяч солдат из-за конфликта с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Издание Defense News сообщало, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих. Источник издания не раскрыл подробностей решения.

Позднее Трамп объявил о намерении направить дополнительно пять тысяч американских военных в Польшу.

В настоящее время в республике расквартировано около десяти тысяч военнослужащих США.