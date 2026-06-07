В Саратове автобус врезался в дерево: пострадали три человека

В Заводском районе Саратова маршрутный автобус Volgabus, следовавший по маршруту №18А, врезался в дерево у дома №49/1 по улице Тульской. Сообщение в службу 112 поступило в 12.10 по московскому времени, сообщили Накануне.RU в региональной службе спасения.

По данным пресс-службы губернатора Саратовской области, в результате ДТП пострадали три человека. Две девушки 19 и 22 лет госпитализированы: 19-летняя пострадавшая доставлена в больницу реанимационной службой облспаса, 22-летняя — медиками центра медицины катастроф. Еще одному пострадавшему помощь оказана на месте.

Губернатор Роман Бусаргин поручил министерству здравоохранения региона взять вопрос оказания помощи пострадавшим на особый контроль. На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются.