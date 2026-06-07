В Удмуртии катер столкнулся с баржей. Погиб человек

В ночь на 7 июня в Каракулинском районе Удмуртии произошло столкновение катера с баржей, буксируемой речным толкачом "Окский-27", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Погиб 38-летний мужчина, находившийся за рулем лодки.

Следственными органами Центрального МСУТ СК России выясняются обстоятельства происшествия на воде, в результате которого погиб человек. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.