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Фото: Накануне.RU

ВТБ Лизинг профинансирует поставку оборудования для «Ростелекома», объем контракта более 7 млрд рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года ВТБ Лизинг и ПАО «Ростелеком» подписали договор лизинга на поставку специализированного оборудования общей стоимостью более 7 млрд рублей. Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Лизинг Виталий Сергейчук и старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком» Анна Трегубенкова.

Согласно условиям соглашения, оператор связи получит специализированные аппаратные комплексы, относящиеся к классу систем хранения и глубокого анализа трафика. Оборудование предназначено для обеспечения работы телекоммуникационной инфраструктуры и выполнения требований законодательства в части хранения данных и информации о соединениях пользователей.

Общая стоимость контракта превышает 7 млрд рублей. Поставка оборудования должна быть завершена до декабря 2026 года. Срок лизинга составит 60 месяцев.

Как отметили стороны, для операторов связи выполнение регуляторных требований требует постоянного развития и модернизации сетевой инфраструктуры, а также расширения мощностей по хранению и обработке данных. Использование лизингового механизма позволяет реализовывать подобные проекты без существенного единовременного отвлечения средств из инвестиционного бюджета.

По словам Виталия Сергейчука, сделка стала примером применения лизинга для решения задач развития телекоммуникационной отрасли. Он отметил, что обновление инфраструктуры и наращивание ее емкости остается одной из ключевых задач для операторов связи в условиях растущих требований к обработке и хранению данных.

В свою очередь Анна Трегубенкова подчеркнула, что реализация проектов такого масштаба требует участия финансового партнера, обладающего опытом работы с телекоммуникационной отраслью и пониманием специфики профильного оборудования.

Соглашение стало очередным этапом сотрудничества между компаниями. В результате сделки «Ростелеком» получит необходимые технологические мощности для дальнейшего развития инфраструктуры, а финансирование будет распределено на длительный срок в рамках лизинговой схемы.

Теги: втб, пмэф, ростелеком, соглашение


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