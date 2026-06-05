В Челябинске троим бизнесменам грозит срок по делу о мошенничестве на 400 миллионов

В Челябинске грозит срок троим предпринимателям, а также генеральному и финансовому директору коммерческой организации. Им грозит срок за махинации с сотнями миллионов рублей.

По версии следствия, преступление совершено в период с декабря 2022 по май 2025 гг. Предполагаемые мошенники под предлогом строительства индивидуальных жилых домов в Челябинской области похитили у 202 южноуральцев более 400 млн руб.

Дело ушло в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу, сообщает областное управление СКР.