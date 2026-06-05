Атака дрона в Белгородской области: один человек погиб и один ранен

Украинский беспилотник атаковал предприятие в поселке Отрадовский Краснояружского района. Региональный оперштаб сообщил, что в результате взрыва на месте погиб мужчина, который находился на территории объекта. Травмы оказались слишком тяжелыми, и спасти его не удалось. Эта атака стала очередной трагедией для жителей приграничных территорий Белгородской области.

Во время этого же налета еще один мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Краснояружскую больницу, где врачи оказали ему первую помощь. Сейчас медики готовят пациента к перевозке в городскую больницу № 2 Белгорода. Там специалисты продолжат лечение и проведут необходимые операции для восстановления здоровья раненого.

Ранее в результате атаки беспилотников на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе погибли пять человек и еще шестеро получили ранения. Инцидент произошел около пяти часов утра в Краснодарском крае, после чего всех пострадавших экстренно доставили в больницы.