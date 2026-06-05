Россия планирует выпускать 2,5 миллиона автомобилей в год к 2035 году

Российский автопром должен выйти на производство 2,5 млн машин ежегодно к 2035 году. Такую цель озвучил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов на Петербургском международном экономическом форуме, пишет ТАСС. Власти рассчитывают, что через десять лет российская техника займет 80% внутреннего рынка. Замминистра пояснил, что специалисты долго обсуждали разные пути развития и в итоге выбрали этот вариант как основной сценарий работы.

Для достижения таких показателей министерство сделает ставку на создание единых деталей для разных марок машин. Правительство планирует увеличить вложения в научные разработки и конструкторские бюро. Главная задача - полностью обеспечить заводы запчастями собственного производства, чтобы компании могли выполнить свои планы по локализации. Чтобы помочь предприятиям, Минпромторг изменит систему государственной поддержки. Теперь власти будут выдавать субсидии и льготы более адресно, ориентируясь на конкретные нужды производителей автокомпонентов.

С 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ Росстандарта, ужесточающий правила проверки устойчивости легковых и грузовых автомобилей. Теперь эксперты будут тестировать машины на способность самостоятельно выходить из заноса: при резком маневре руль и колеса должны автоматически возвращаться в прямое положение без участия водителя.