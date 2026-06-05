Участок ЕКАДа между Тюменским и Режевским трактами откроют к сентябрю

Расширенный участок Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) между Тюменским и Режевским трактами собираются открыть до сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"До конца года планируется открыть движение по всем шести полосам на участке протяженностью 2,6 километра. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день готовность транспортной развязки у концерна "Калина" составляет 86%, ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. В нижнем Тагиле завершается строительство Черноисточинского шоссе и очистных сооружений для дорожных стоков. Дорогу уже открыли для движения, а оставшиеся работы планируется завершить этим летом. В этом году также обираются закончить реконструкцию улицы Александра Козицына в Верхней Пышме и улицы Кировградской в Кировграде.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дениса Чегаева на объектах, вызывающих наибольший общественный интерес, ситуация остается стабильной, обеспечено финансирование и определены подрядные организации. Всего на ремонт дорог в регионе в этому году заложено 40,5 млрд рублей, 6,1 из которых привлечены из федерального бюджета.