Новороссийск в начале сезона отпусков остался без воды

Новороссийск остался без водоснабжения. Это случилось в начале лета, когда многие россияне отправляются в отпуск.

Сегодня в 1.40 поступила информация от диспетчера о том, что из-за подтопления территории водозабора РЭУ "Троицкий групповой водопровод" вблизи реки Кубань выключена часть артезианских скважин. После этого снижена до 2,65 тыс. "кубов" в час подача воды в Новороссийск.

Из-за этого сегодня, 4 июня, холодная вода была в городе три часа – с 6.00 до 9.00. Полноценная подача воды возобновится после восстановления работы скважин и выхода "Троицкого группового водопровода" на обычный режим работы, сообщает МУП "Водоканал Новороссийска".