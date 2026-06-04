В Новосибирске при взрыве в кафе пострадали три человека

Три человека, включая несовершеннолетнего, доставлены в медицинское учреждение после взрыва газа в кафе в Новосибирске. Об этом сообщила прокуратура региона.

По информации ведомства, в заведении произошла разгерметизация газового баллона и последующая вспышка газовоздушной смеси. На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

По данным регионального ГУ МЧС, в результате происшествия был поврежден потолок и оргтехника заведения.