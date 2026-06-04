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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Максим Афанасьев: ПМЭФ объединяет бизнес, власть и науку

Участие в Петербургском международном экономическом форуме позволяет регионам и муниципалитетам получить ответы на вопросы, возникающие при реализации стратегий развития территорий, заявил глава города Тюмени Максим Афанасьев, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этом году мы сделали ставку на деловые встречи и переговоры с опорными бизнес-структурами, которые позволят нам закрепить решения по реализации мастер-плана развития центра Тюмени. Речь идет о сотрудничестве с крупными финансовыми организациями, а также со столицами соседних регионов. Это поможет увеличить поток туристов", приводят его слова в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Максим Афанасьев напомнил, что инвестиционный проект по созданию спортивно-оздоровительного курорта в районе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" включен в перечень федеральных круглогодичных курортов. Это дает беспрецедентные возможности для развития всех сфер бизнеса.

Кроме того, на площадке ПМЭФ Максим Афанасьев подпишет соглашение с Газпромбанком.

"Мы последовательно выстраиваем долгосрочные отношения с банками, чтобы понимать состояние рынка. Ведь важно понимать объем кредитования для поддержки малого и среднего бизнеса", – рассказал глава города Тюмени.

Также для муниципалитета очень интересны механизмы приобретения имущества и оборудования в лизинг. Кроме того, важна социальная сторона сотрудничества с коммерческими организациями, их инвестиции в развитие городской среды. В частности, Газпромбанк готов на постоянной основе поддерживать детский спорт в Тюмени.

"На ПМЭФ мы находим точки кооперации, выстраиваем инвестиционную стратегию. Нам важно двигаться вперед, особенно сейчас, в год 440-летнего юбилея Тюмени. На протяжении десятилетий экономика города динамично развивается, и нам нельзя останавливаться на достигнутом", – подчеркнул Максим Афанасьев.

Теги: Максим Афанасьев, ПМЭФ, соглашение


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