04 Июня 2026
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Экономика Республика Тыва
Фото: t.me/khovalyg_live

Владислав Ховалыг на полях П МФЭ подписал ряд соглашений по стратегическому партнерству Тувы с ведущими компаниями страны и зарубежными партнерами

Для Тувы работа на ПМЭФ - это деятельность, где регион может заявить о себе, привлечь крупный бизнес и федеральную поддержку. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

В первый день ПМЭФ было заключено стратегическое соглашение с компанией «Ареал».

(2026)|Фото: t.me/khovalyg_live

"Этот шаг закладывает основу для долгосрочного роста нашей республики. Партнерство нацелено на комплексное развитие региона: создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и обновление социальной инфраструктуры. Благодаря появлению современных предприятий вырастут налоговые поступления в бюджет. Это даст Туве дополнительные ресурсы для благоустройства территорий и поддержки жителей", - подчеркнул глава республики Тува.

(2026)|Фото: t.me/khovalyg_live

В ходе встречи с руководством компании "Ареал" состоялось обсуждение реализации инвестпроекта по освоению Тастыгского месторождения, строительства спортзала для детей с ограниченными возможностями здоровья в Кызыле и вопрос финансирования ремонта автомобильной дороги Кызыл — Эрзин — госграница. Еще одна тема - совместная работа компании и учебных заведений региона по созданию современной системы подготовки специалистов в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

(2026)|Фото: t.me/khovalyg_live

Также Владислав Ховалыг подписал меморандум о сотрудничестве с Индийским бизнес-альянсом.

(2026)|Фото: t.me/khovalyg_live

"Этот шаг открывает новые перспективы для укрепления международных связей Тувы. Нас объединяет общая религия — буддизм, и эта духовная общность способна стать надежной основой для развития паломнических маршрутов. Индийским гостям интересны наши буддийские святыни, уникальные кочевые традиции, горловое пение и не только. Для продолжения этого диалога и более глубокого знакомства с нашей культурой пригласил делегацию на IV Международный буддийский форум", - отметил глава Тувы.

(2026)|Фото: t.me/khovalyg_live

Также в рамках рабочей встречи с индийскими партнерами обсуждали перспективы проектов по разработке богатой минерально-сырьевой базы Тувы, в частности добыче угля. 

(2026)|Фото: t.me/khovalyg_live

На полях ПМЭФ Владислав Ховалыг встретился с делегацией Союза китайских предпринимателей в России «Элус». Внимание уделили логистике. Центрально-евразийский коридор через Туву — наиболее перспективный маршрут для развития экономических связей России и прежде всего регионов Сибири. 

(2026)|Фото: t.me/khovalyg_live

Кроме того, на площадке форума было подписано соглашение о сотрудничестве Тувы с компанией «Яндекс».

"Сегодня цифровизация выступает ключевым инструментом развития регионов. Для Тувы это партнерство открывает возможности в экономике, госуправлении, образовании, туризме и сфере сохранения культурного наследия", - подчеркнул глава республики.

(2026)|Фото: t.me/khovalyg_live

Взаимодействие с «Яндексом» ведется в регионе с 2016 года. В результате тувинский язык был добавлен в «Яндекс Переводчик» и «Яндекс Клавиатуру». Это сделало его более доступным для жителей республики, исследователей и туристов. Сейчас продолжается разработка систем синтеза и распознавания тувинской речи. Следующая задача - создание полноценного Национального корпуса тувинского языка. Он послужит технологической основой для интеграции языка в голосовые сервисы и интеллектуальные продукты компании. Также соглашение предусматривает совместное развитие цифровой инфраструктуры региона.

Работа делегации республики Тува на ПМЭФ продолжается.

Теги: тува, владислав ховалыг, пмэф, соглашения, яндекс, инидийские партнеры


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