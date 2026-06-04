Захарова: Документ США и Армении о редкоземельных минералах должен насторожить армян

Документ Вашингтона и Еревана по редкоземельным минералам должен насторожить граждан Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это со всей очевидностью показывает, где находятся истинные интересы Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.

Она добавила, что Вашингтон уже подписывал с Ереваном соглашения о стратегическом партнерстве, но обещания по ним США так и не выполнили.

Напомним, в конце мая Армения и США подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства и рамочный меморандум об обеспечении добычи, переработки и поставки редкоземельных металлов и критически важных минералов. Также страны подписали предварительное рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа" (транзитный коридор из Азербрайджана в Нахичевань через территорию Армении). Подписание прошло в Ереване во время визита в Армению госсекретаря США Марко Рубио.