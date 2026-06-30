Россия может начать импорт нефтепродуктов, ведутся переговоры – Кремль

Россия ведет переговоры с другими странами о возможности поставок нефтепродуктов. "Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это [импорт] будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос", - сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что власти работают над решением проблемы постоянно: "Вы знаете, что президент в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в России, вы все видели заявление президента на этот счёт. Работает правительственная рабочая группа, миссия, как угодно её назовите. Россия готова импортировать нефтепродукты в случае, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам. Совещания, где обсуждаются меры по стабилизации рынка топлива в России, проходят в ежедневном режиме".

Ситуация на топливном рынке обострилась, когда атаки беспилотников вывели из строя значительную часть перерабатывающих мощностей, дефицит уже охватил десятки регионов. Оценки масштаба потерь мощностей разнятся в зависимости от методики подсчета. Одни эксперты говорят о сокращении производства на четверть, другие приводят цифры до трети остановленных мощностей. Реальное падение выпуска нефтепродуктов, по официальным данным, составило 9% в апреле и 13% в мае, по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

Удары приходятся на установки первичной и вторичной переработки, ремонт которых требует месяцев и осложнен санкционными ограничениями на импорт оборудования. При сохранении темпов атак дефицит может охватить большинство регионов, что приведет к росту розничных цен, новым лимитам продаж и сбоям в снабжении сельского хозяйства в период уборочной кампании, считают наблюдатели. Подробнее о том, как может развиваться топливный кризис в России - в материале Накануне.RU.