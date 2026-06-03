К Игорю Седову в общерегиональный день приема граждан обратились астраханцы с вопросами по благоустройству

По поручению Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 3 июня 2026 года обьявлен общерегиональным днем приема граждан. Личный приём заявителей проведут члены Правительства Астраханской области, руководители исполнительных органов Астраханской области, главы городских и муниципальных округов, муниципальных районов Астраханской области и уполномоченные ими должностные лица.

"Активно поддержали инициативу территориальные органы госвласти, в том числе региональная, городская, районные и специализированные прокуратуры. В этот день заявители также смогут обратиться к областным и городским депутатам. В рамках общерегионального дня приёма граждан я провёл встречу с жителями нашего города", - сообщил председатель Думы города Астрахани Игорь Седов.

Жители обратились, в частности, по вопросам обустройства дорожного полотна на улице Волжская. Также было озвучено обращение о проведении работ по установке ливневой канализации — проблема, которая обостряется в период осадков и требует системного подхода.

"Кроме того, ко мне обратилась жительница Ленинского района. Она просит оказать содействие в благоустройстве дворовой территории и проведении ремонта дороги. Вопросы комфортной городской среды остаются одними из самых острых и важных для астраханцев. Все поступившие обращения взяты мной на личный контроль. В ближайшее время осуществим выезд на место с участием профильных специалистов администрации, чтобы детально разобраться в ситуации, оценить объём необходимых работ и определить пути решения", - сообщил на своих страницах в соцсетях Игорь Седов.