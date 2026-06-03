Мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ в Москве

Мужчина с ножом напал на сотрудницу МФЦ в Москве и ранил ее в шею. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщает столичный главк МВД РФ, инцидент произошел в отделении на юге столицы. Злоумышленник был задержан сотрудником охраны. Мужчина доставлен в отдел полиции. Его мотивы пока неизвестны.

В декабре в Белгороде мужчина захватил отделение "Промсвязьбанка", заявив, что на нем взрывное устройство. Находившиеся в отделении люди сумели выйти из здания самостоятельно. После этого мужчина сдался силовикам.