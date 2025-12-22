В Белгороде мужчина захватил отделение банка, заявив, что на нем взрывчатка

В Белгороде мужчина захватил отделение "Промсвязьбанка" на Преображенской улице, заявив, что на нем взрывное устройство.

По данным SHOT, он сам позвонил экстренным службам, после чего к месту прибыли силовики. Правоохранители перекрыли улицу и около часа вели с захватчиком переговоры. Находившиеся в отделении люди сумели выйти из здания самостоятельно. После этого мужчина сдался силовикам. Информация о наличии у него взрывчатки не подтвердилась, пишет телеграм-канал.

В декабре 2024 года мужчина совершил ограбление отделения банка в Новосибирске, похитив 9,5 миллионов рублей. Он прошел в здание офиса вместе с сотрудниками банка, после чего связал троих сотрудников в одном из служебных помещений, а с четвертым прошел в кассовую зону. С похищенными деньгами преступник скрылся с места происшествия.