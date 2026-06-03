Минобороны: Уничтожены места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ

Российские войска поразили в течение суток места хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, нанесены удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных, добавили в ведомстве.

Среди других атакованных целей — пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147-ми районах.

Ранее российские военные в ответ на террористические атаки поразили в Киеве 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения.