03 Июня 2026
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Общество Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг обсудил с директором Государственного Эрмитажа перспективы сотрудничества

Глава Тувы, в рамках рабочей командировки в Санкт-Петербург провел рабочую встречу с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Темой обсуждения были вопросы продолжения сотрудничества в рамках соглашения, которое было подписано в ноябре прошлого года.

В ходе рабочей встречи была достигнута договоренность об обучении музейных сотрудников Тувы, о поддержке новых археологических экспедиций и принятию мер по развитию внутреннего туризма в республике.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг подчеркнул символичность того, что с 27 мая в Эрмитаже начала работать выставка «“Золотая молодежь” тувинской Долины царей», в рамках которой представлены находки из кургана Чинге-Тей I, найденного в Пий-Хемском районе Тувы в 2022 году.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Яркая экспозиция представляет собой визуальный рассказ о ходе научного изучения монументального мемориального комплекса Чинге-Тей I в Долине царей. Выставка приурочена к завершению очередного этапа комплексного изучения и реставрации уникальных находок из данного погребения, которые были осуществлены в научных отделах и реставрационных лабораториях Государственного Эрмитажа. Организаторы предусмотрели возможность для посетителей ознакомиться с этапами археологических работ — от первоначального исследования кургана до раскрытия не тронутого грабителями захоронения знатного скифского воина.

Важно отметить, что когда выставка завершится, экспонируемые сейчас в Эрмитаже артефакты будут переданы в фонды Национального музея Республики Тыва.

Владислав Ховалыг лично посетил экскурсию в зал с артефактами из кургана Аржан-2, которую для него провел старший научный сотрудник Отдела археологии Восточной Европы и Сибири, начальник Южно-Сибирской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа Константин Чугунов. Именно этот ученый руководил раскопками кургана Чинге-Тей I.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Для справки. Соглашение между Государственным Эрмитажем и Республикой Тыва определяет условия проведения научных исследований, реставрационных, консервационных и реконструкционных работ археологических предметов из погребально-поминального комплекса Чинге-Тэй I. Документ включает в себя позиции, соглано которым, до 2028 года изучением, реставрацией и сохранением уникальных археологических находок комплекса будут заниматься лучшие специалисты Государственного Эрмитажа. Поддержка Государственного Эрмитажа позволила Туве стать обладательницей уникальной археологической коллекции погребально-поминального комплекса Аржаан-2. В Национальном музее Республики Тыва создан зал скифского золота, привлекающий многочисленных туристов.

Теги: владислав ховалыг, пиотровский, эрмитаж, арехологическая коллекция, золото скифов, музей


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