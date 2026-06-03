Суд рассмотрит дело саратовского вице-губернатора об отказе пройти медосмотр после ДТП

Мировой судья в Саратове 10 июня рассмотрит административное дело вице-губернатора области Михаила Исаева. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Чиновнику вменяется ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ – невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Исаев в ночь на 31 марта попал в ДТП в Саратове. В МВД сообщали, что 52-летний водитель "Черри Тиго" врезался в припаркованный "Форд Фокус". В комментарии, который распространило правительство региона, Исаев заявил, что не справился с управлением. При этом вице-губернатор отметил, что "все положенные законом процедуры медицинского освидетельствования прошел".

Telegram-канал Mash писал, что после ДТП чиновник отказывался выходить из иномарки до приезда автомобиля скорой. Прибывшие медики госпитализировали Исаева в состоянии средней степени тяжести с травмами.