Глава СПЧ призвал вернуть устные экзамены из-за ИИ

Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что нужно очень серьезно задуматься о возвращении в школу устных экзаменов из-за массового использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сказал, представляя исследовательский доклад Института наследия и современного общества РГГУ на тему "ИИ в образовании: социальная практика современной России".

Он отметил, что в таком случае учителей потребуется больше, также потребуется коррекция методики преподавания. Но это нужно делать.

Недавно министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков допустил, что использование ИИ может вообще привести к отказу от письменных дипломных работ и возвращению к устным экзаменам.

Проректор РГГУ Ольга Павленко поддерживает возвращение настоящих экзаменов. Студенты должны доказывать свои знания и свое авторство, а не представлять компиляции. Вуз решил ввести курс формальной логики, который важен для развития мышления.

В докладе РГГУ отмечается, что почти 90% студентов используют ИИ для выполнения работ. А сам ИИ дает возможности для персонализации обучения и автоматизации рутинных задач, но приводит к умственной деградации учащихся, которые перестают читать, писать и запоминать. Также настал "кризис академической добросовестности", возникли правовая неопределенность и фундаментальный вызов самому смыслу университетского образования, которое обесценивается ИИ-обманом.