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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

МВД: Под Кировградом местный житель организовал незаконную добычу золота

Под Кировградом 40-летний местный житель самостоятельно организовал добычу золота. Незаконную деятельность выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с оперативниками регионального управления ФСБ. Об этом сообщает глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"На месте происшествия было изъято около 10 мешков с намытым песком, после переработки которого на артели старателей в специализированном цехе с применением спецустройств получено около 50 гр. золотосодержащего порошка стоимостью порядка 430 тыс. рублей. Выявить и задокументировать противоправную деятельность фигуранта удалось в результате мероприятий, проведенных оперативниками регионального управления ФСБ совместно с их коллегами из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областного главка полиции", — отметил полковник Горелых.

В СКР установили, что добычей золота местный житель промышлял с июня по октябрь 2024 года, не имея соответствующей лицензии. Мужчина привлек к работам спецтехнику и людей, которые не знали о незаконном характере работ.

Уральцу уже предъявили обвинение в покушении на кражу в крупном размере. В рамках расследования имущество обвиняемого стоимостью более 3,3 млн рублей и шесть единиц спецтехники общей стоимостью свыше 15 млн рублей было арестовано. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Кировград, МВД, ФСБ, добыча золота


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