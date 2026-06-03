Двое сотрудников МЧС погибли при атаке БПЛА в Смоленской области

Два сотрудника МЧС РФ погибли в Смоленской области в результате атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

По его словам, в Ершичском округе после падения обломков дрона начался пожар. Во время его тушения погибли двое сотрудников МЧС. Еще двое пожарных и один местный житель получили легкие ранения.

Анохин уточнил, что за ночь над регионом сбит 31 беспилотник.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 354 украинских беспилотника над российскими регионами. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.