03 Июня 2026
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

51 лесной пожар и 253 ландшафтных пожара зафиксировано в Тюменской области

51 лесной пожар и 253 ландшафтных пожара зафиксировано в Тюменской области по данным на 29 мая 2026 года. Об этом на заседании президиума регионального правительства доложил заместитель губернатора Руфат Биктимеров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Все пожары были своевременно ликвидированы, ни один из них не представлял угрозы для населенных пунктов", – подчеркнул заместитель губернатора.

Среди причин лесных пожаров в этом сезоне пока преобладают грозы – 21, а также человеческий фактор – 19.

Для профилактики и своевременного выявления возгораний в лесах Тюменской области проводится авиационное и наземное патрулирование. Проведено 2 390 рейдов, выявлены 22 нарушителя противопожарного режима. Они привлекаются к административной ответственности.

Напомним, на территории Тюменской области с 28 апреля действует особый противопожарный режим. Посещение лесов запрещено.
Для борьбы с лесными пожарами в регионе сформирована группировка сил и средств, в которую в общей сложности входят 2 694 человека и 1 340 единиц техники. При тушении лесных пожаров также используются 4 вертолета МИ-8 с водосливными устройствами.

"Количество лесных пожаров несколько выросло по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, но в то же время заметно снизилось по сравнению с 2021 годом. Тогда на 29 мая было зафиксировано 326 пожаров. Значительно уменьшилась по сравнению с 2021 годом и площадь пожаров. Такая динамика позволяет сделать вывод, что принимаемые на протяжении последних лет меры для модернизации и совершенствования системы профилактики и ликвидации лесных пожаров дают результаты. Обстановка на данный момент находится под контролем", – акцентировал внимание губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона призвал жителей соблюдать требования особого противопожарного режима.

Теги: лесной пожар, ландшафтный пожар, противопожарный режим


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