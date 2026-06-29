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Общество Астраханская область
Фото: t.me/igorsedow

Игорь Седов рассказал о проектах, направленных на поддержку молодых астраханцев

"В последние годы поддержка молодёжи вышла на системный уровень. При непосредственном участии «Единой России» запущен новый нацпроект «Молодёжь и дети», который объединил практически все действующие меры поддержки: от образования до карьеры, от науки до творчества", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Он напомнил, что за последние годы партия инициировала порядка 60 законов в интересах молодых людей: первые рабочие места, стажировки, наставничество, гранты и доступ к ресурсам. В рамках Народной программы построено более 1700 школ, отремонтировано свыше 6,5 тысяч, создано более тысячи центров дополнительного образования, IT-кубов и технопарков. 

Особый акцент делается на поддержку детских и молодёжных НКО. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект «Единой России», который закрепляет понятие таких организаций, открывает им доступ к грантам, субсидиям и государственной инфраструктуре. На базе Росмолодёжи появится общероссийский реестр — это сделает систему прозрачной и справедливой.

«Единая Россия» проводит Единый день приёмов молодёжи — в региональных и местных общественных приёмных, а также на базе Штабов общественной поддержки.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

"Это возможность задать вопрос, предложить идею и получить реальную помощь", - пояснил Игорь Седов.

Спикер также напомнил, что при городской Думе Астрахани действует Молодёжный парламент. Это площадка, где молодые люди (от 18 до 35 лет) могут предлагать идеи по развитию города. В марте 2026 года состоялось первое заседание нового созыва. Темы самые разные — от трудоустройства и патриотического воспитания до благоустройства.

Также городской парламент запускает и поддерживает проекты, помогающие развивать навыки: «Говорит молодёжь!» — дискуссионный проект, где учат уверенно выступать и аргументировать. В 2025 году стартовал уже 3-й сезон. «ПолитЗавод» — проект, где студенты и активисты изучают политику, участвуют в дебатах и разрабатывают соцпроекты.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

"Представители Думы регулярно участвуют в обсуждении важных для молодёжи вопросов", - подчеркнул Игорь Седов. 

Теги: игорь седов, день молодежи, городская дума астрахани


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