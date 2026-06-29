Мужчину, планировавшего нападение на синагогу, задержали в Ярославле

В Ярославле задержан мужчина, который планировал поджечь синагогу.

По данным ФСБ, он является сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации. Подозреваемый установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии. По указанию куратора он купил компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Затем злоумышленник провел фотосъемку объекта, но был задержан.

В ФСБ добавили, что после совершения теракта мужчина собирался примкнуть к боевикам в Сирии.

Ранее в Пятигорске были задержаны две россиянки, которые по указанию спецслужб Украины готовили теракты против правоохранителей.