Мужчину, планировавшего нападение на синагогу, задержали в Ярославле
В Ярославле задержан мужчина, который планировал поджечь синагогу.
По данным ФСБ, он является сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации. Подозреваемый установил контакт с ее представителем, находящимся в Сирии. По указанию куратора он купил компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. Затем злоумышленник провел фотосъемку объекта, но был задержан.
В ФСБ добавили, что после совершения теракта мужчина собирался примкнуть к боевикам в Сирии.
Ранее в Пятигорске были задержаны две россиянки, которые по указанию спецслужб Украины готовили теракты против правоохранителей.