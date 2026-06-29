Игорь Седов провел очередной прием граждан - жителей Астрахани

Накануне в Штабе общественной поддержки председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов провёл очередной приём граждан.

"На приёме ко мне обратилась Надежда Б., проживающая в Кировском районе, с жалобой на некорректные начисления по общедомовым нуждам за горячее водоснабжение. Обращение взято в работу, будем детально разбираться в ситуации", - сообщил на своих страницах в соцсетях Игорь Седов.

Также астраханка, проживающая на площади Свободы, подняла проблему, с которой сталкиваются многие жители областной столицы - «Астрводоканал» проводил ремонтные работы, но не восстановил асфальтовое покрытие.

"В ближайшее время будет подготовлено обращение в «Астрводоканал», - отметил Игорь Седов.