NYT: Трамп и Токаев заключил многомиллиардную сделку, бенефициары - сыновья Трампа

Президент США Дональд Трамп заключил многомиллиардную сделку с Казахстаном, прибыль от которой получат в том числе его сыновья, пишет The New York Times.

В рамках сделки американская компания Kaz Resources начнет в Казахстане разработку одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама и получит федеральное финансирование. А сыновья Трампа и министр торговли США Говард Лютник уже приобрели 20%-ю долю в проекте. Эти две семьи имеют финансовые связи минимум с 14 компаниями, которые активно сотрудничают с федеральным правительством по важным сделкам в горнодобывающей отрасли. В Казахстане сделкой очень довольны.

Как отмечает издание, для США важнейшим приоритетом является доступ к запасам критически важных минералов из Азии и возможность их экспорта по "Срединному коридору" — через Каспийское море и Кавказ.

Ранее Finacial Times писала, что сыновья президента США Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший в августе 2025 года приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После серии сделок она получила 20% в компании Kaz Resources. А Экспортно-импортный банк США и Корпорация финансового развития одобрили выделение до $1,6 млрд на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Контрольный пакет (70%) в этих проектах получила Cove Kaz Capital, которая объединилась с Kaz Resources и Skyline. Так дети Трампа будут получать прибыль из Казахстана.