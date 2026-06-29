Правительство внедряет новые механизмы контроля цен на АЗС

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации с горючим и предложил новые шаги для стабилизации рынка. Путин считает, что масштаб текущих проблем требует системных мер. Он поручил чиновникам нарастить поставки и удерживать экономически обоснованные цены. Сейчас в хранилищах находится 1,7 млн тонн топлива - столько же, сколько было в прошлом году. Крупные заводы работают на полную мощность, поэтому в июле они выпустят больше продукции, чем в июне, сообщает РИА Новости.

Чтобы защитить водителей, власти временно запретили вывозить бензин и авиакеросин за границу. Сейчас министры обсуждают такой же запрет для дизельного топлива. Правительство создало специальный штаб, который следит за ситуацией в круглосуточном режиме. Также президент потребовал максимально защитить нефтебазы и заводы от атак украинских боевиков. Хотя на заправках, например в Крыму, еще возникают очереди, вице-премьер Александр Новак называет ситуацию сложной, но контролируемой.

Министерство энергетики и антимонопольная служба решили временно снизить объем обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%. Александр Новак подтвердил, что это поможет улучшить логистику. Запрет на экспорт бензина для всех компаний и дизеля для перекупщиков продлится до 31 июля. Кроме того, власти выбрали 12 крупнейших нефтяных компаний. С ними подпишут специальные соглашения, чтобы окончательно стабилизировать рынок и обеспечить людей топливом.

Ранее в Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива: теперь на заправках "Роснефти" выдают не более 50 литров горючего на машину, запрещают наливать бензин в канистры, а полиция патрулирует очереди для поддержания порядка.