ВСУ атаковали автобусный парк в Херсонской области: уничтожены 14 школьных автобусов

Украинские беспилотники нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. Уничтожен гражданский автотранспорт, среди них 14 школьных автобусов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сожженная техника предназначалась для подвоза детей на уроки и обслуживания регулярных муниципальных маршрутов.

"Против кого сегодня воюет Украина? Против школьников? Против детей, которые должны были ехать на уроки? Против мирных жителей, которым нужен общественный транспорт?" - риторически обратился Сальдо к лидерам стран НАТО.

Напомним, 17 июня на трассе в Брянской области БПЛА нанес удар по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы. В транспортном средстве, следовавшем из Белоруссии по маршруту "Гомель - Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых. В результате удара погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.