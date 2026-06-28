В пострадавшей от смерча Кушве началась вакцинация от гепатита А

В Кушве, где 22 июня прошел смерч, началась вакцинация населения от гепатита А. Об этом сообщил глава муниципального городского округа Михаил Слепухин.

"В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А", - написал Слепухин в соцсетях.

Жители могут пройти вакцинацию в воскресенье рядом с оперативным штабом. К тем, кто не может прийти самостоятельно, возможен выезд бригады на дом. Оставить заявку можно через кол-центр Центральной районной больницы Кушвы.

Ранее сообщалось, что в уральском городе Кушва, где прошел разрушительный смерч, начало подтапливать придомовые территории. В МЧС уточняли, что информации о пострадавших не поступало, а затопления самих жилых домов не зафиксировано.

Напомним, смерч полностью разрушил 32 дома в Кушве. В результате разгула стихии пострадали 16 человек, а тысячи жителей остались без электричества.