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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Этнофестиваль "Югорские обласы" вновь подтвердил высокий спортивный статус Югры

В Ханты-Мансийске проходит этнофестиваль "Югорские обласы". Это масштабное событие, объединяющее спорт, традиции и культуру коренных народов Севера. Он проходит два дня, 27-28 июня. Подробнее о соревнованиях читайте в материале Накануне.RU.

"Югорские обласы" – устоявшаяся традиция и один из ключевых этнокультурных проектов региона: ежегодно фестиваль собирает сотни участников и тысячи зрителей, демонстрируя бережное отношение к наследию Югры и открытость к международному диалогу. Цель мероприятия – развитие и пропаганда этноспорта и традиционных игр коренных народов Югры.

Соревнования проводят с 2001 г. С 2014 г. они приобрели международный статус, с 2015 г. состязания объединены с традиционным праздником – поклонение водному Духу. Облас – национальная лодка народов севера, выдолбленная из огромного куска кедра или осины. В разное время в соревнованиях принимали участие спортсмены не только из муниципалитетов Югры и субъектов Российской Федерации, но и Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Венгрии, Замбии, Израиля, Индии, Ирана, Исладии, Испании, Казахстана, Камеруна, Канады, Киргизии, Китая, Кувейта, Латвии, Литвы, Малайзии, Марокко, Нигер, Нигерии, Норвегии, Польши, Португалии, Сербии, Сирии, США, Туниса, Турции, Туркменистана, Уганды, Узбекистана, Финляндии.

В 2026 г. первенство проходит в конце июня. Перед его началом спортсменов и гостей приветствовал губернатор Югры Руслан Кухарук.  Он напомнил, что вот уже практически четверть века соревнования объединяют самых сильных людей нашего округа и гостей, которые приезжают из разных стран мира. Международный статус соревнований сохраняется.

"Я хочу сказать слова благодарности людям, которые стояли у истоков "Югорских обласов", которые не просто продвигают этот этнический вид спорта, сохраняют и передают из поколения в поколение традиции ханты, манси, лесных ненцев. И слова благодарности командам, которые приехали из разных муниципалитетов Югры", - сказал Руслан Кухарук.

Он уточнил, что знает о серьёзности подготовки участников соревнований, которые начинаются не только с тренировки, а с изготовления самого обласа. По словам президента Всемирного общества этноспорта Алексея Кыласова, празднику – четверть века, но это не означает, что он молодой.

"В этом празднике – традиции, идущие из глубины веков. Народный праздник проводится тогда, когда наступает его время. И его время пришло. Мы здесь собрались все, с чем я вас и поздравляю!", - сказал Кыласов.

В этом году мероприятие проходит в пойме реки Горной (микрорайон Восточный) как международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на обласах – традиционных лодках‑долблёнках народов ханты и манси.

В состязаниях участвуют порядка 300 спортсменов из России, Казахстана, Китая, Ирана, Турции, Марокко, Туниса, Ганы, Замбии, Камеруна, Мали и Бангладеш, что подчёркивает растущий интерес к этноспорту и значимость фестиваля на международной арене. В программе – одиночные гонки, заезды в категориях "Двойки" и "Тройки", а также масс‑старт, командная эстафета, международный заезд и одиночные гонки стоя.

Для гостей подготовлена насыщенная культурно‑развлекательная программа, превращающая событие в семейный праздник. На этноярмарке и мастер‑классах можно познакомиться с традиционными ремёслами и попробовать себя в роли мастера. Кинопоказы под открытым небом создадут уютную атмосферу северного лета. Гастрономический фестиваль представит блюда северной кухни, включая главную новинку - пятиметровый ягодный пирог "Обласный деликатес". Фестиваль борьбы народов Севера, уже второй год входящий в программу, является одним из самых ярких зрелищ.

Сочетание спортивных традиций, этнокультурного компонента и современных форматов делает "Югорские обласы" одним из самых узнаваемых событий автономного округа. Соревнования начались с масс-старта, победителем среди мужчин стал Виталий Русскин из Когалыма, среди женщин – Олеся Тэвлина, представитель Сургутского района.

Всего несколько дней было у участников международного заплыва для совместных тренировок. В каждой команде - два спортсмена: один из Югры, другой - представитель одной из 12-ти стран. Победу одержали Абдул Хамид из Ганы и югорчанин Николай Сухих.

Губернатор Руслан Кухарук, комментируя в своём telegram-канале ход первенства, отметил, что "Югорские обласы" – уникальные соревнования, в которых сливаются воедино сила духа, красота традиций и величие нашего края. В этот раз побороться за кубок губернатора Югры приехали более 300 спортсменов из разных уголков России и зарубежья.

В городке соревнований вновь развернулись колоритные площадки: были организованы мастер-классы, выставка, дегустация блюд, а также зрелищные заезды. Губернатор вместе с жителями и гостями Югры с азартом наблюдал за спортсменами, каждый из которых продемонстрировал мастерство управления лодкой, несгибаемый характер и верность традициям своих предков.

"Спасибо спортсменам за красивую и честную борьбу, а организаторам и судьям – за проделанную работу! Пусть "Югорские обласы" и дальше процветают, продолжая славные традиции коренных народов Севера, оставаясь связующим звеном между поколениями и культурами", - написал Руслан Кухарук.

Сегодня, 28 июня, проходит последний день соревнований. 

Теги: "Югорские обласы", этнофестиваль


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