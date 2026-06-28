Волонтерский центр РМК направил гуманитарную помощь жителям Кушвы, пострадавшим от смерча

Добровольческий проект Русской медной компании – Волонтерский центр РМК подключился к оказанию помощи жителям Кушвы, пострадавшим от разрушительного смерча.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, из Екатеринбурга отправлена комплексная помощь для пострадавших. В состав гуманитарного груза вошло оборудование для ремонтно-восстановительных работ (болгарки и другие необходимые инструменты, тележки, лопаты), строительные перчатки, расходные материалы (полипропиленовые мешки и прочее), предметы первой необходимости для жителей: одноразовая посуда, питьевая вода. Также в Кушву были направлены 300 продуктовых наборов. Суммарный объем средств, выделенных на оказание помощи, составил более миллиона рублей.

"От лица всей команды Волонтерского центра хочу выразить искреннюю поддержку жителям Кушвы. То, что произошло 22 июня, – настоящее испытание: ураган лишил людей домов, привычного уклада, а порой и самого необходимого", - сказал директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников. Он отметил, что в такие моменты особенно важно, чтобы никто не оставался один на один с бедой.

"Мы постарались собрать то, что реально поможет прямо сейчас, – воду и продуктовые наборы, чтобы закрыть базовые потребности, и инструменты, чтобы люди могли приступить к восстановлению своих домов. Мы продолжаем следить за ситуацией в Кушве и, если потребуется, окажем дополнительную поддержку", - добавил Овчинников.

С 23 июня в Кушве работает аварийно-спасательное подразделение "РМК Поиск", которое занимается распиловкой поваленных деревьев и расчисткой территории. Также спасатели оказывают помощь в разборе обрушившихся домов, мониторят обстановку с БПЛА, работают с оперативными штабом МЧС России.

Сейчас в Кушве продолжаются аварийно-восстановительные работы. Работа ведется в тесном взаимодействии с МЧС и правительством региона. Среди добровольцев: волонтеры Молодой гвардии и Русской медной компании, а также активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. Все они находятся в непосредственной зоне ЧС, а проживают в пунктах временного размещения, чтобы быть рядом с пострадавшими и максимально оперативно реагировать на возникающие задачи.