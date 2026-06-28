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Фото: пресс-служба РМК

Волонтерский центр РМК направил гуманитарную помощь жителям Кушвы, пострадавшим от смерча

Добровольческий проект Русской медной компании – Волонтерский центр РМК подключился к оказанию помощи жителям Кушвы, пострадавшим от разрушительного смерча.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, из Екатеринбурга отправлена комплексная помощь для пострадавших. В состав гуманитарного груза вошло оборудование для ремонтно-восстановительных работ (болгарки и другие необходимые инструменты, тележки, лопаты), строительные перчатки, расходные материалы (полипропиленовые мешки и прочее), предметы первой необходимости для жителей: одноразовая посуда, питьевая вода. Также в Кушву были направлены 300 продуктовых наборов. Суммарный объем средств, выделенных на оказание помощи, составил более миллиона рублей.

Волонтёрский центр РМК направил помощь жителям Кушвы(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Волонтёрский центр РМК направил помощь жителям Кушвы(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"От лица всей команды Волонтерского центра хочу выразить искреннюю поддержку жителям Кушвы. То, что произошло 22 июня, – настоящее испытание: ураган лишил людей домов, привычного уклада, а порой и самого необходимого", - сказал директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников. Он отметил, что в такие моменты особенно важно, чтобы никто не оставался один на один с бедой.

Волонтёрский центр РМК направил помощь жителям Кушвы(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Волонтёрский центр РМК направил помощь жителям Кушвы(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Мы постарались собрать то, что реально поможет прямо сейчас, – воду и продуктовые наборы, чтобы закрыть базовые потребности, и инструменты, чтобы люди могли приступить к восстановлению своих домов. Мы продолжаем следить за ситуацией в Кушве и, если потребуется, окажем дополнительную поддержку", - добавил Овчинников.

Волонтёрский центр РМК направил помощь жителям Кушвы(2026)|Фото: пресс-служба РМК

С 23 июня в Кушве работает аварийно-спасательное подразделение "РМК Поиск", которое занимается распиловкой поваленных деревьев и расчисткой территории. Также спасатели оказывают помощь в разборе обрушившихся домов, мониторят обстановку с БПЛА, работают с оперативными штабом МЧС России.

Сейчас в Кушве продолжаются аварийно-восстановительные работы. Работа ведется в тесном взаимодействии с МЧС и правительством региона. Среди добровольцев: волонтеры Молодой гвардии и Русской медной компании, а также активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. Все они находятся в непосредственной зоне ЧС, а проживают в пунктах временного размещения, чтобы быть рядом с пострадавшими и максимально оперативно реагировать на возникающие задачи.

Теги: рмк, кушва, ураган, гуманитарная помощь


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