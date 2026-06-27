Символом Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге стал Уралик

Жители Свердловской области выбрали имя соболенка – символа Международного фестиваля молодежи-2026, который пройдет уже этой осенью в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, победитель определился с минимальным отрывом. Символа назвали Уралик. Совсем немного от него отстал Екатик.

В топ-5 имен также вошли варианты Демид, Снежок и Малахитик, а замкнули рейтинг Данила, Мирон, Макс, Рифей и Фестик. Теперь соболь Уралик во время фестиваля будет участвовать в церемониях открытия и закрытия, появляться на главных площадках и встречать гостей. Символ будет задействован и в интерактивных зонах: фотографироваться с гостями, участвовать в развлекательных программах и поддерживать атмосферу праздника.

Ранее уральцев просили определить, как будет выглядеть мурал Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.