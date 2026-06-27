Трамп собрался с визитом в Индию

США работают над организацией визита американского президента Дональда Трампа в Индию. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

По его словам, визит должен состояться в начале 2027 года.

"Мы работаем над тем, чтобы президент приехал в Индию в начале следующего года", - сказал Рубио в интервью индийскому агентству IANS, на которое ссылается РИА Новости.

Ранее на этой неделе Рубио заявил, что российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине.