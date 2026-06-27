В Волгограде 10 человек пострадали в результате атаки ВСУ на предприятие

В результате атаки ВСУ повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда, пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"Медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.

Бочаров отметил, что в течение ночи и утра отражена атака "высокоскоростных воздушных целей". Локальные возгорания на предприятии оперативно ликвидированы, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы. Уточняется, что жилые дома не получили повреждений.

Всего за прошедшую ночь средства ПВО сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.