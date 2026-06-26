Польша и Украина снова обвинили друг друга в обострении отношений

В обострении отношений между Польшей и Украиной из-за прославления Зеленским бандеровцев виновата именно Польша. Об этом заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Он сказал, что это "незрелость людей в Польше, которых подтолкнули принять такое решение", имея в виду лишение Зеленского высшей государственные награды - ордена Белого орла, которое утвердил президент Польши Кароль Навроцкий. Сам Буданов в знак протеста отказался от ордена "За заслуги перед Польшей".

Основатель и председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал новый виток прославления бандеровцев враждебным шагом Украины. И призвал блокировать переговоры о принятии Украины в ЕС, которой там делать нечего. Он решил вернуть Украине орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Кроме того, Качиньский раскритиковал участие мэра Львова Андрея Садового в конференции по восстановлению Украины в Гданьске, назвав его "очевидным бандеровцем", который хамил полякам.

"Его присутствие - демонстрация того, как Украина будет вести себя с Польшей", - уверен польский политик.

По последним данным, почти 60% жителей Польши против принятия Украины в ЕС. "За" - лишь 35%.