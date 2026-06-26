ЕС официально предложил исключить военнообязанных украинцев из программы защиты

ЕС пришел к выводу, что военнообязанных украинцев нужно исключить из числа лиц, подлежащих защите. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.

Срок действия нынешний программы защиты истекает 4 марта 2027 года. Вопрос, что делать с военнообязанными украинцами, поднимается давно. И в ЕС решили-таки не давать защиты украинцам, подлежащим мобилизации. Об этом ЕС ранее неоднократно просил Киев.

Впрочем, речь идет только о новоприбывших гражданах Украины. Тех, кто уже находится в Европе, трогать не будут. Поэтому данный шаг окажет весьма ограниченное содействие мобилизации на Украине, поскольку там и так запрещен выезд из страны мужчинам от 23 до 60 лет. Фактически Европа закрывает двери для тех, кто нелегально покинет Украину, спасаясь от мобилизации. С марта 2027 года Европа их принимать не будет.

Накануне Дания приняла решение запретить выдачу ВНЖ военнообязанным украинцам. Новый закон лишит возможности легально укрыться в стране. Он тоже касается новоприбывших. Всего в Дании около 48 тыс. украинцев с ВНЖ.



Это решение осудил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти как "пример более широкой тенденции к ограничению защиты" украинцев. По его мнению, есть серьезный риск и соблазн по политическим причинам нарушить декларируемые ценности Европы.