В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщили главы регионов в мессенджерах.

"Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера", - заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он пояснил, что правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Развожаев добавил, что ситуация с энергообеспечением Крымского полуострова остается сложной. Режим ЧС необходим для того, чтобы предприниматели региона "могли использовать это решение для оценки использования форс-мажора в различных ситуациях". Также жители, которые утратили вещи первой необходимости из-за отключения электроэнергии, могут обратиться за компенсацией.

Как сообщалось, удары по логистической инфраструктуре Крыма создали реальные риски для системы снабжения полуострова, въезда и выезда. С 21 июня на всех автозаправочных станциях прекращен отпуск бензина и дизельного топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Исключение сделано только для государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность региона.

Также из-за аварии большинство насосных станций в трех районах республики оказались обесточены, что привело к прекращению подачи воды. Кроме того, в последние дни отдельные района Крыма остаются без энергоснабжения из-за "технологических нарушений в электрических сетях". В Севастополе сложилась похожая ситуация. Таким образом, Крым оказался в логистической изоляции, последствия которой уже ощущают все жители полуострова.