Биржевой портрет инвесторов до 30 лет составили российские банковские эксперты

К Дню молодёжи, который в России отмечают 27 июня, ВТБ Мои Инвестиции описал биржевой портрет инвесторов до 30 лет. Анализ почти 1 млн портфелей показал, что молодое поколение строит вложения вокруг облигаций и фондов, отводя акциям меньшую долю.

Подход вписывается в общерыночный тренд. По данным Московской биржи, нетто-приток частных инвесторов в облигации в апреле 2026 года достиг рекордных 265,5 млрд рублей (+57,3% год к году), а вложения в фонды денежного рынка с начала года превысили 2 трлн рублей — спрос смещается к инструментам с прогнозируемой доходностью.

У инвесторов до 30 лет облигации занимают 46% портфеля, паи фондов — 30%, акции — 18%, ещё 6% приходится на денежные средства и драгоценные металлы. Средний размер портфеля — 279 тыс. рублей.

Ключевой инструмент — биржевой фонд денежного рынка «Ликвидность» с долей 22%: его используют как стоянку для свободной ликвидности между сделками.

Параллельно растёт интерес к автоматизированным сервисам: более 7% инвесторов ВТБ Мои Инвестиции пользуются ИИ-сервисом инвестиционного консультирования «Интеллект», и среди молодёжи эта доля увеличивается быстрее, чем в других группах. Самой востребованной остаётся стратегия «Вечный портфель», которая сочетает акции, облигации и золото и рассчитана на минимальное ручное управление.