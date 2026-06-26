Цифровой ЗАГС: бумажные свидетельства заменят электронными записями

Министерство юстиции России начало внедрять новую систему регистрации актов гражданского состояния. Теперь россиянам не придется хранить бумажные бланки, пишет ТАСС.

Глава ведомства Константин Чуйченко представил проект на юридическом форуме в Петербурге. Он объяснил, что ведомство создает единый цифровой реестр, который станет основой новой модели. Главную юридическую силу теперь имеет не бумажный лист с гербом, а уникальный номер записи в базе данных.

Граждане смогут запрашивать и получать любые справки дистанционно. Это упростит общение с госорганами и избавит людей от лишней бюрократии.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 26 июня ожидается свадебный бум: из-за "магической" даты 26.06.2024 (в тексте 26.06.26) заявления подали сразу 666 пар. Чтобы успеть поженить всех влюбленных, загсы Красноярска, Сосновоборска и Ачинска продлили работу до полуночи.