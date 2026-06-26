Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый компанией "Геликс Аэро", совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, ЧП произошло в районе населенного пункта Северо-Енисейск. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, заявили в ведомстве. Информации о пострадавших пока не поступало.

В мае по факту жесткой посадки вертолета с вахтовиками в Коми было возбуждено уголовное дело. Частный пассажирский вертолет МИ-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, завалился на бок при взлете с вертолетной площадки. Пострадали 10 человек.