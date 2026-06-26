Зеленский обрушился с новыми обвинениями в адрес Лукашенко

Зеленский обрушился с новой порцией обвинений в адрес в Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко. Он снова обвинил Белоруссию в подготовке к нападению на Украину, несмотря на заявление о том, что Минск уже отключил ретрансляторы, с помощью которых, по его словам, корректировались удары российских беспилотников.

Теперь Зеленский заявил, что на территории Белоруссии у границы с Украиной завершается строительство дорожной инфраструктуры, а также баз для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Будто бы это все для нападения. Киев уже направил Минску соответствующие предупреждения и потребовал прекратить эти работы.

На днях киевский главарь пригрозил нанести удар по ретранслятором на территории Белоруссии, если та не отключит их. Накануне он выразил удовлетворение тем, что Минск прислушался к его угрозе.

Лукашенко же накануне сказал, что Белоруссия не стремится к военному конфликту с Украиной, но если та все-таки втянет Минск, то ситуация резко изменится.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что Зеленский специально идет на провокацию по наущению европолитиков, рассчитывая, что это даст ему затягивание боевых действий, отсрочку выборов и повод для новых вливаний Запада. И в своих требованиях он не остановится.