ФАС рекомендовала операторам не рекламировать не существующую в России связь 5G

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала операторам связи не вводить потребителей в заблуждение, рассказывая о возможностях сетей 5G, так как в реальности коммерческой эксплуатации этого поколения связи в стране до сих пор нет, хотя в некоторых рекламных кампаниях есть намеки на такой формат. Рекомендации содержатся в протоколе заседания экспертного совета ФАС. Там говорится, что у абонентов могут создаться ложные впечатления о "возможности пользоваться услугами связи" в 5G-формате. Операторам предложено изменить маркетинговые акции, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что ФАС заинтересовалась рекламными компаниями 5G "Вымпелкома", "МегаФона" и МТС.

Напомним, несмотря на заявления Минцифры о скором появлении в России формата 5G, выделение оптимальных частот под это поколение связи до сих пор под вопросом. Если сети и будут развернуты, то в "точечном" формате в крупных городах, а не с покрытием всей страны. Также эксперты сомневаются в скоростях, которые будет способно обеспечить поколение 5G на частотах, предполагаемых для использования. Так называемый "золотой диапазон" частот, наиболее подходящий для 5G, в РФ традиционно используется военными и спецслужбами.